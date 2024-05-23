باحث في الشؤون الإسرائيلية: بيان «CNN» ليس جديدًا وهدفهم الضغط على مصر

قال الدكتور يحيى قاعود، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن الأكاذيب الإسرائيلية بشأن الموقف المصري سببها جهود مصر في التفاوض والوصول لصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، والموقف المصري تجاه المعبر ورفض تهجير الفلسطينيين، وهو الهدف الرئيسي لإسرائيل.

أكاذيب الغرب

وأوضح «قاعود»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء DMC»، المُذاع عبر شاشة «DMC»، أن تصريحات «CNN» ليست جديدة، ولكن هناك العديد من التصريحات التي كان لها دوافع بالضغط على الإدارة المصرية، وأول هذه التصريحات هي تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه حث الرئيس عبدالفتاح السيسي على فتح معبر رفح البري، وهو ما أكدت عليه مصر بأن المعبر مفتوح دائمًا والشاحنات تقف على الجانب المصري تنتظر الدخول.

وتابع: «ما نشهده في معبر رفح البري تعطيل من الجانب الفلسطيني والذي تحتله الآن القوات الإسرائيلية»، مشددًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحشد الرأي العام العالمي تجاه المعبر وإغلاقه حتى تستطيع أن تشرعن الممر البحري والميناء العائم الذي أنشأته بالتنسيق مع إسرائيل، لمحاولة الضغط على مصر أكثر وهدم دورها المهم.

وأشار إلى أن أمريكا تريد أن تتعامل الدول الأوروبية مع الممر البحري الجديد في غزة؛ لأنهم يريدون أن يكون رئيسيا وليس الهدف إدخال المساعدات وأن يكون الممر هو ذهاب وإياب ويأتي بمساعدات ويعود بسكان قطاع غزة، وهدف الحرب هو الإنهاء على الوجود الفلسطيني، ولذلك يكون هناك العديد من التقارير وبعض التصريحات لقادة أمريكيين وإسرائيليين يتهمون مصر بفعل موقفها الرافض للتهجير منذ بداية الحرب.