سعود الشحومي يهاجم تقرير cnn عن مصر: شبكة تتبع اللوبي الصهيوني

قال المحامي الكويتي سعود الشحومي، إن cnn شبكة تتبع اللوبي اليهودي الصهيوني، وتدعم اللوبي الأمريكي الصهيوني، مشيرا إلى أن cnn نشرت تقريرا يفيد بأن الجانب المصري قد أظهر اتفاقا من المزمع حدوثه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما أن ممثل السلطة المصرية قدم ورقة لكل جانب مختلفة عن الآخر، والبعض يريد استغلال هذا الحدث لمهاجمة القيادة المصرية كالمعتاد.

البطل الرئيسي

وأضاف «الشحومي»، خلال فيديو عبر صفحته على موقع «أكس»: «البطل الرئيسي في تلك المسألة توهج، إذ إن اللواء أحمد عبدالخالق، وهو أحد نواب رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، كان القائم على هذا الملف والمعني بإقرار اتفاقية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني».

جهود اللواء أحمد عبدالخالق في ملف فلسطين

وتابع: «اللواء أحمد عبدالخالق كان له دور فعال منذ توليه ملف فلسطين منذ الألفية وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وأيضا الصفقة التي خرج منها الضابط الإسرائيلي آنذاك، وكذلك خروج 1027 أسيرا فلسطينيا وعلى رأسهم قائد حماس يحيى السنوار».