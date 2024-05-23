سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 23-5-2024

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23-5-2024 في بداية التعاملات اليومية وفق آخر تحديث في البنوك المصرية المختلفة، حالة من الاستقرار النسبي، وسجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري 46.84 جنيه للبيع، و46.74 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير الذي أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في آخر تحديث بالبنك المركزي المصري 46.74 جنيه للشراء، و46.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، 46.84 جنيه للبيع، و46.74 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

في حين سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر، 46.84 جنيه للبيع، و46.74 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 46.84 جنيه للبيع، 46.74 جنيه للشراء.