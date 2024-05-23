«التخطيط»: إتاحة خدمات محكمة النقض في مراكز «خدمات مصر»

وقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بروتوكول تعاون لتقديم خدمات محكمة النقض بمراكز خدمات مصر الثابتة، مع توفير مراكز متنقلة لتقديم مخرجات محكمة النقض في عدد من المحافظات.

وسائل تقديم الخدمات الحكومية

وأوضحت وزيرة التخطيط أن البروتوكول جاء انطلاقًا من دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، مشيرة إلى توفير وزارة التخطيط عدد 5 مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات محكمة النقض، مع إتاحة خدمات المحكمة بمراكز خدمات مصر الثابتة للمساهمة في تيسير تقديم تلك الخدمات للمواطنين.

أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية

وأكدت أن البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتعاون الجهات والوزارات كافة للارتقاء بالخدمات، وصولا للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، تأكيدا لأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وإيمانًا بالرسالة السامية لمحكمة النقض بتطوير منظومة التقاضي، والحث على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية لتيسير تقديم الخدمات الحكومية.

مشروع خدمات مصر

ومن جانبه أوضح أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار إتاحة استخدام أحدث الوسائل في تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع كل الجهات الحكومية واستكمالا للجهود التي تقوم بها تلك الجهات في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تكامل تلك الوسائل مع قنوات تقديم الخدمات الحكومية كافة.