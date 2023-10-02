إنجازات 10 سنوات.. الانتهاء من 9 خدمات ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية

تسابق وزارة العدل والمؤسسات الأمنية في مصر الزمن، لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، والانتهاء من خطة تطوير منظومتي الأمن والقضاء للالتحاق بركاب الثورة التكنولوجية، لمواكبة العصر والتحول الرقمي، وميكنة عمل تلك المؤسسات.

تطوير المنظومة القضائية

وأضافت الحكومة، خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّ الحكومة المصرية أعلنت الانتهاء من 9 خدمات تكنولوجية ضمن مشروع «عدالة مصر الرقمية»، والذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التكنولوجيات الحديثة بإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحّدة تُسهم في تطوير آليات التقاضي أمام المحاكم.

سداد الرسوم إلكترونيا بدلًا من التوجه للمحكمة

وتضمن مشروع عدالة مصر الرقمية إنفاذ القانون، الذي يسمح للمحامين بإقامة الدعوى عن بُعد من خلال موقع مصر الرقمية، وسداد الرسوم إلكترونيًا بدلًا من التوجه إلى المحكمة.

كما طبّق مشروع إنفاذ القانون في 100 دائرة محكمة، وأُطلقت خدمة تحريك الدعاوى عن بُعد في 14 محكمة ابتدائية.