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«التعليم العالي»: فتح باب التقدم للنداء البحثي الثالث لمنحة العلوم الأساسية

كتب:

أحمد أبوضيف
10:46 ص | الخميس 23 مايو 2024
الدكتور محمد أيمن عاشور

الدكتور محمد أيمن عاشور

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار عن فتح باب التقدم للنداء البحثي الثالث لمنحة العلوم الأساسية، التي تهدف إلى تحفيز البحث العلمي في مجال العلوم الأساسية وبناء مجموعات بحثية مُبتكرة قادرة على مواجهة التحديات، وسد الفجوة التكنولوجية، والمُساهمة في بناء قاعدة علمية قوية في العلوم الأساسية، ما ينعكس إيجابيًا على مستوى البحث العلمي، وأثره في مصر.

شروط التقدم

وتتمثل الشروط العامة للنداء في تمويل أفضل المُقترحات البحثية بحد أقصى 3 ملايين جنيه للباحثين المصريين في مجالات العلوم الأساسية: (الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الجيولوجيا)، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

موعد تلقي المقترحات 

المُقترحات الفنية المُقدمة للهيئة سيجرى تحكيمها على أساس تنافسي، من قِبل نُخبة من المُحكمين المُتخصصين في المجال العلمي للمشروعات المُقدمة طبقًا لقواعد الهيئة، علمًا بأن آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية يوم الاثنين الموافق 24 يونيو، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

 

وللاطلاع على كافة الشروط والمُستندات المطلوبة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط المخصص لذلك. 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.