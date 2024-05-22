وزير التعليم العالي يبحث مع «التايمز» تعزيز تصنيف الجامعات المصرية الدولية

اجتمع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع مسؤولي مؤسسة التايمز البريطانية للتعليم العالي، لبحث سبل تعزيز تصنيفات الجامعات المصرية الدولية.

وأكد عاشور عمق العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة في مجالي التعليم والبحث العلمي، مشيراً إلى التقدم الذي حققته الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، خاصةً تصنيف التايمز.

وقدم عرضاً حول النتائج المتقدمة التي حققتها الجامعات المصرية، حيث تم إدراج 28 جامعة مصرية شابة في أحدث إصدارات تصنيف التايمز، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون مع التايمز لمواصلة تقدم الجامعات المصرية على الصعيد الدولي.

فيما قدم ممثلو التايمز عرضاً حول أداء الجامعات المصرية في مختلف المجالات، مشيرين إلى نقاط القوة التي تتمتع بها، خاصةً في مجال البحث والتدويل وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وناقش الجانبان فرص تعزيز تواجد الجامعات الأجنبية في مصر، ودعم طموحات مصر في التعليم العالي، بما في ذلك مجالات البحث والتدويل والتعليم العابر للحدود الوطنية والاستدامة.

وأكّد ممثلو التايمز دعمهم لجهود مصر في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ومساهمة مؤسستهم في تزويد قطاع التعليم العالي المصري بالأدوات اللازمة لمواصلة التحسين والتطور.

وتناول اللقاء أيضاً جهود التعاون في مجال الأبحاث المشتركة، حيث تم إلقاء الضوء على ورقة بحثية حول «خارطة التعليم العابر للحدود في مصر: الفرص والتحديات».

ويمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال التعليم العالي، ودعم جهود مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.