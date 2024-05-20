«الشراكة من أجل التعليم».. منحة أمريكية لدعم التعليم العالي في مصر

تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منحة «الشراكة من أجل التعليم» لدعم الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

توفير إمكانيات الوصول إلى بيئة تعليمية حديثة

تهدف المنحة إلى دعم مؤسسات التعليم العالي في مجالات التخطيط والإدارة، وتقديم تعليم عالي شامل يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتوفير إمكانيات الوصول إلى بيئة تعليمية حديثة، وبناء برامج وشراكات دولية.

تنظيم برامج وشراكات دولية دورية

وعقدت سلسلة من اللقاءات بين الوزارة والجامعة الأمريكية لمناقشة آليات تنفيذ المنحة، إذ تمّ الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تتوافق مع أهداف المنحة، ودعم القطاع الإداري بالوزارة والجامعات، وتنظيم برامج وشراكات دولية دورية في جميع أنحاء مصر، واختيار الجامعات الأمريكية الشريكة من خلال مسابقات تضمن جودة الخدمات المقدمة.

وأثنى ممثل الوكالة الأمريكية على جهود وزارة التعليم العالي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، مؤكدًا حرص الوكالة على التعاون مع الوزارة لضمان نجاح مشروع «الشراكة من أجل التعليم».

وشهدت الاجتماعات مشاركة واسعة من ممثلي الوزارة والوكالة الأمريكية والجامعة الأمريكية.