«التعليم العالي» تعلن فتح باب التقدم لبرنامج جسور التنمية لعام 2024

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم لبرنامج جسور التنمية لعام 2024، والذي يسمح للمؤسسات البحثية في مصر بالاستفادة من خبرات المغتربين المصريين، كما يسمح للخبراء المصريين بالخارج برؤية التحديات والمتطلبات الخاصة بعملية التنمية على المستوى المحلي، جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وبرنامج جسور التنمية بمثابة برنامج متعدد الأهداف والأغراض، تم إنشاؤه عام 2015؛ حيث

وأشارت الوزارة إلى إمكانية الاطلاع على مجالات التقدم، وملء الاستمارة، من خلال الدخول على الرابط المخصص لذلك، في موعد أقصاه 1 أغسطس.

ويهدف جسور التنمية للإفادة من الخبرات المتنوعة للمصريين العاملين بالخارج، والخلفيات الأكاديمية والصناعية في التنمية المحلية، على عكس برامج أخرى مشابهة، ولا يركز على إعادة توطين الخبراء المصريين في الخارج، لكن يعتمد على تطوير علاقات قوية معهم، تسهم بسهولة في مواجهة وإيجاد حلول للتحديات والمشكلات المحلية.

ويوفر البرنماج منحًا تصل إلى مليون جنيه، بناءً على أساس تنافسي، للمنظمات المصرية لدعم التحديات المحلية من خلال العمل بالتعاون مع الخبراء المصريين في الخارج؛ ما يسمح للجهات الصناعية والمؤسسات البحثية المصرية بالاشتراك مع الخبراء المصريين في الخارج في مشروع مشترك.

وتشمل أنشطة المشروعات المشتركة البحوث التعاونية، ودعم تطوير النماذج الأولية والنصف صناعية، والابتكار التكنولوجي، وبناء القدرات والتشبيك الدولي.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص القيادة السياسية على تعزيز التواصل بين العلماء المصريين في مختلف أنحاء العالم، والاستفادة من خبراتهم في تنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والتعليم عبر الحدود.