برلماني: قانون المنشآت الصحية فرصة جيدة لسد الفجوة في تقديم الخدمات الطبية

أكد النائب أحمد المصري، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي وافق عليه البرلمان خلال هذا الأسبوع، فرصة جيدة لسد الفجوة في تقديم الخدمة الصحية اللائقة للمواطنين.

تطوير المنشآت الصحية

وقال في بيان صادر اليوم، إن القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص، بما يعمل على تشجيع الاستثمار في المجال الصحي.

وأضاف أن القانون الذي يسمح بإقامة منشآت صحية جديدة سيكون داعما للمنظومة الطبية بشكل كبير، لا سيما وأن الحكومة وضعت شرطا بأن تقوم أي مؤسسة بتقديم الخدمات العلاجية للتأمين الصحي وكذلك قرارات العلاج على نفقة الدولة.

حق انتفاع 15 عاما

ونفى عضو مجلس النواب مخاوف البعض من بيع المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أن مشروع القانون ينص فقط على حق انتفاع لمدة لا تتجاوز 15 عاما، وفقا لشروط صارمة تحافظ على هذه المؤسسات، متوقعا أن يكون لتطبيق القانون تأثير إيجابي كبير في تحسين الخدمات الصحية، وتقديم العلاج بصورة لائقة لجميع المصريين.