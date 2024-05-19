النائب أحمد الشرقاوي: قانون إدارة المنشآت الصحية يحتاج إلى حوار مجتمعي

أوضح النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، بعض جوانب مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية التي تحتاج لإدخال بعض التعديلات، والذي يمنح القطاع الأهلي والخاص حق التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الطبية.

وقال «الشرقاوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «cbc»، إنَّ القانون لا بد من إدخال تعديلات عليه لينعكس بالإيجاب على قطاع الصحة في مصر.

واستطرد أنه كان يجب تعديل القانون، والعمل على اتفاقيات للعلاج على نفقة الدولة وإكمال منظومة التأمين الصحي، متابعا: «يجب أن ننتظر استكمال منظومة التأمين الصحي، وأتمنى إرجاء إقرار هذا القانون».

وأشار إلى أنه كان يجب عمل حوار مجتمعي لهذا القانون، ومناقشته بشكل مستفيض وأن يخضع للحوار السياسي والاجتماعي.