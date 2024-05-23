عضو بـ«النواب» يرد على تقرير CNN: مصر تواصل العمل لتحقيق السلام في المنطقة

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إدعاءات سي إن إن بشأن مصر عارية تماما من الصحة، ولا تستند إلى أي حقائق ملموسة، بل تهدف إلى إثارة الشكوك حول مواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

مصر داعم رئيسي للشعب الفلسطيني

وأوضح في تصريحات صحفية له، أن مصر كانت وستظل داعما رئيسيا ومخلصا للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله العادل، لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تاريخ مصر الحافل بالمواقف الشجاعة والتضحيات الكبيرة من أجل القضية الفلسطينية يشهد على ذلك.

دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

وأكد أنه منذ النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، تبنت مصر سياسات ومبادرات عديدة لدعم الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية أو من خلال الدعم المادي والمعنوي على الأرض.

وأوضح أن مصر لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وستواصل العمل بجدية وبالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن محاولات التشويه والإساءة لن تثني مصر عن مواصلة دعمها الثابت وغير المشروط للقضية الفلسطيني.

وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وسائل الإعلام بالتحقق من المعلومات قبل نشرها، والالتزام بالمهنية والمصداقية، وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى زعزعة العلاقات بين الدول والشعوب.