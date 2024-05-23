قطع المياه عن عدة مناطق في أسوان للصيانة غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن قطع المياه عن عدة مناطق غدا الجمعة، مطالبة المواطنين بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

ربط خط مياه الشرب بشارع كسر الحجر

وقالت شركة المياه، إن قطع المياه يأتي للقيام بأعمال ربط خط مياه الشرب بشارع كسر الحجر بجوار المستشفى الجامعي في منطقة السيل، الأمر الذي سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق «طريق كسر الحجر بالكامل - شرق البندر - وسط البلد - أرض أبو شوك - شارع السماد من السيل إلى الجوزيرة - مطلع تقسيمات الصداقة الجديدة - أرض الجميلي - النفق - الحصايا - الشادر»، وذلك اعتبارا من الساعة 10 مساء غدا الجمعة حتى 12 مساء يوم السبت.

صيانة محطة رافع بلانة

كما أعلنت شركة المياه أنه نظرا للقيام بأعمال صيانة وإصلاح خط الطرد الخاص بطلمبات محطة رافع بلانة صرف صحي، الأمر سيتم قطع المياه عن مناطق «كوم أمبو - دراو - الشطب - الساحل - بلانة»، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة مساء الجمعة حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي السبت.