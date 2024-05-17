«مياه الإسكندرية»: بدء ضخ مياه الشرب لدير الأنبا موسى في العلمين

اسقبل الأنبا ساويرس، المشرف العام على دير الأنبا موسى القوى، المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الإسكندرية، لافتتاح توصيل خط مياه الشرب لمنطقة أرض الدولي توسعات قرى عشرين، ومن ثم توصيل المياه لدير الأنبا موسى الأسود القوى بطريق وادي النطرون - العلمين، التابع لفرع النوبارية الجديدة.

الحاضرون من الشركة والكنيسة لحفل الافتتاح

وأشارت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، في بيان، إلى أنّه كان في مقدمة الحضورالمهندس جويدة علي سليمان، رئيس قطاع إنتاج وتوزيع المنطقة الجنوبية، والدكتور أمير حجاب رئيس القطاع التجاري، والراهب القمص شنودة أفا موسى، ومجمع رهبان الدير، والمستشارة مارينا هرني مدير الشؤون القانونية والعلاقات العامة لدير الأنبا موسي، وعدد من مهندسي شركة مياه الشرب والقائمين على المشروع.

مد خطوط المياه بأقطار مختلفة لمنطقة أرض الدولي

وكشفت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، في البيان، قيام فريق هندسة النوبارية بمد خطوط المياه بأقطار مختلفة لمنطقة أرض الدولي، والتي تضم دير الأنبا موسى القوى، والمناطق والمزارع المحيطة بطريق مدينة العلمين بالكيلو 24 طريق وادي النطرون، والتابعة لقرية الشجاعة - أبو المطامير، والذي يبعد نحو 35 كيلوجرامًا من رافع النوبارية الجديدة.

تحقيق التنمية والتطوير والوصول للأماكن الأشد احتياجا

وصرّح المهندس أحمد جابر بأنّ شركة مياه الشرب في الإسكندرية حريصة على توصيل خدماتها لكل فئات المجتمع، وتفعيل التعاون بين الشركة والكنيسة من أجل تحقيق التنمية والتطوير والوصول للأماكن الأشد احتياجا وافتقارًا للمياه.