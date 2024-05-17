قطع مياه الشرب اليوم عن 11 منطقة في 3 محافظات.. اعرفها

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه عن 11 منطقة بمحافظات بني سويف وأسوان ودمياط للقيام بأعمال الصيانة.

مدة انقطاع المياه بمناطق بني سويف

وأكدت شركة المياه انقطاع المياه عن قرى «بني حله، حايم باشا، كفر بني علي، منشية أبو مليح، عزبة مسعود، عزبة حمد بمركز سمسطا» اعتبارًا من الـ8 مساء اليوم وحتى الـ8 صباح غدٍ السبت، ولمدة 12 ساعة، مشيرًا إلى أنّ سبب الانقطاع وجود أعمال تطهير وتعقيم الخزان الأرضي بمحطة مياه بني حله بمركز سمسطا وتوقفها.

وأشارت الشركة إلى أنّها ستُوفّر سيارات مياه صالحة للشرب، في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يُرجى الاتصال بـ الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتساب 01211175827.

أسباب انقطاع المياه بمحافظة أسوان

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أنّ المياه ستنقطع عن منطقة الصداقة الجديدة اعتبارًا من الـ10 مساء اليوم، وحتى الـ10 صباح غدٍ السبت، ولمدة 12 ساعة، مشيرة إلى أنّ سبب الانقطاع نظرًا للقيام بأعمال صيانة بالخط المغذي للرافع المساعد بالصداقة الجديدة.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

إجراء أعمال صيانة في محطة مياه كفر سليمان

وفي محافظة دمياط، أعلنت شركة المياه قطع المياه عن مناطق «مركز ومدينة كفر سعد - السنانية - جمصة البلد رأس البر - أم الرضا»، من الـ9 مساء اليوم وحتى الـ3 صباح السبت، ولمدة 6 ساعات، مشيرة إلى أنّ سبب قطع المياه نظرًا لإجراء أعمال صيانة بمحطة كفر مياه كفر سليمان.