بدء ضخ مياه الشرب لدير الأنبا موسى بطريق العلمين «صور»

افتتح الأنبا ساويرس المشرف العام على دير الأنبا موسى القوي، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الإسكندرية، توصيل خط مياه الشرب لمنطقة أرض الدولي توسعات قرى عشرين، ومن ثم توصيل المياه لدير الأنبا موسى الأسود القوي بطريق وادي النطرون - العلمين، التابع للنوبارية الجديدة.

مناطق ضخ مياه الشرب الجديدة في العلمين

وبحسب بيان شركة مياه الشرب في الإسكندرية، فإن فريق هندسة النوبارية مد خطوط المياه بأقطار مختلفة لمنطقة أرض الدولي، والتي تضم دير الأنبا موسى القوي، والمناطق والمزارع المحيطة بطريق مدينة العلمين بالكيلو 24 طريق وادي النطرون، والتابعة لقرية الشجاعة - أبو المطامير، والذى يبعد حوالي 35 كيلو من رافع النوبارية الجديدة.

مياه الإسكندرية: حريصون على توصيل خدماتنا لكافة فئات المجتمع

وقال المهندس أحمد جابر، خلال الافتتاح: إن شركة مياه الشرب بالإسكندرية حريصة على توصيل خدماتها لكافة فئات المجتمع، وتفعيل التعاون بين الشركة والكنيسة من أجل تحقيق التنمية والتطوير والوصول للأماكن الأشد احتياجاً وافتقاراً للمياه.

جاء ذلك بحضور كلا من المهندس جويدة علي سليمان نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أمير حجاب رئيس القطاع التجاري، والراهب القمص شنودة أفا موسى ومجمع رهبان الدير، ومارينا هرني مدير الشؤون القانونية والعلاقات العامة لدير الأنبا موسى، وعدد من مهندسي شركة مياه الشرب والقائمين على المشروع.