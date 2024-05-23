شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس 23-5-2024، حالة من الاستقرار، إذ سجلت في بنك مصر 153.97 جنيه للبيع، و153.75 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 153.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 152.74 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 153.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 153.75 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس، في بنك القاهرة للبيع 153.81 جنيه، وللشراء 152.88 جنيه.

كما سجل الدينار في بنك الإسكندرية اليوم الخميس، 153.81 للبيع، وللشراء 148.36 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار فسجل اليوم الخميس 3.26 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما سجل سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي اليوم الخميس 12.22 ريال.