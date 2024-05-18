سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 18-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 18-5-2024 انخفاضًا طفيفًا، مقابل الجنيه المصري بالبنوك المختلفة، وسجلت العملة الكويتية في بنك مصر 152.87 جنيه للبيع، و152.68 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وتوضح «الوطن» عبر السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير بشأن أسعار العملات على مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 152.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 152.11 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 152.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 152.68 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت، في بنك القاهرة للبيع 153.13 جنيه، وللشراء 152.10 جنيه.

كما سجل الدينار في بنك الإسكندرية اليوم السبت، 153.13 للبيع، وللشراء 147.60 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار فسجل اليوم السبت 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

أما سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي فسجل اليوم السبت 12.21 ريال.