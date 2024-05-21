آخر تحديث.. سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-5-2024، حالة من الاستقرار في البنوك المختلفة مع نهاية التعاملات، حيث سجل نحو 152.15 جنيه للبيع، و151.75 جنيه للشراء في بنك مصر، وفقًا لآخر تحديث لشاشات العرض الخاصة بالبنوك.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن»، عبر السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير بشأن أسعار العملات على مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو152.18 جنيه للبيع و151.25 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو152.15 جنيه للبيع، و151.75 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجّل سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك القاهرة للبيع 152.12 جنيه، وللشراء 151.45 جنيه.

كما سجّل الدينار في بنك الإسكندرية اليوم 152.21 للبيع و146.67 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

وسجّل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم نحو 3.22 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

أمّا سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي فسجّل اليوم 12.20 ريال.