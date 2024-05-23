محافظ الشرقية: توريد 591 ألفا و113 طن قمح إلى الشون والصوامع

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ارتفاع معدل توريد القمح المحلي إلى لـ591 ألفا و113 طنا، وذلك منذ بدء موسم التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي، داخل 58 موقعا تخزينيا بنطاق المحافظة.

تسهيل الإجراءات على المواطنين

وأثنى محافظ الشرقية على الجهد المبذول من الجهات المعنية وخاصة العاملين في مواقع التخزين والصوامع والشون بتسهيل الإجراءات على المواطنين والمزارعين عند توريد القمح، بداية من مرحلة الفرز لمعرفة درجة النقاوة حتى التفريغ داخل مواقع التخزين.

تخزين الأقمـاح الموردة إلى الشون

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأقمـاح الموردة بالشون يتم تخزينها في أجولة جوت سليمة وعلى عروق خشبية أو «طبالي» وتغطيتها بالمشمعات والأغطية.