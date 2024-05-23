مواعيد وأماكن قطع المياه في عدة مناطق غرب الإسكندرية اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن بعض مناطق غرب المحافظة، اليوم الخميس، وذلك لحدوث كسر مفاجئ للخط الناقل للمياه قطر 1000مم في هذه المناطق، على أن تعود المياه للضخ الطبيعي بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح التي ستبدأ مساء اليوم.

سبب قطع المياه

وقالت الشركة، في بيان، إنه نظرا لقيام الشركة بعملية الإصلاح للكسر المفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم، والمغذي لرافع الكيلو 21 بمنطقة الدراع البحري غرب الإسكندرية، ما سيؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه عن بعض المناطق، وستعود المياه لمعدل ضخها الطبيعي فور الانتهاء من أعمال الإصلاح لهذا الخط.

مواعيد وأماكن قطع المياه

وأشارت الشركة إلى أن المناطق التي ستشهد ضعف وانقطاع المياه أثناء عمليات الإصلاح هي منطقة الكيلو 21 ومنطقة أبو يوسف ومنطقة الهانوفيل بالعجمي غرب الإسكندرية، وستبدأ أعمال الإصلاح اليوم في تمام الساعة الثالثة مساء، وستعود المياه إلى الوضع الطبيعي وانتظام الضخ فور الانتهاء من عمليات الإصلاح.