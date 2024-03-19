رئيس «مياة الشرب» بالقاهرة: محطة روض الفرج تخدم 4 ملايين نسمة

استقبلت محطة مياه روض الفرج، وفدا من طلاب كلية التمريض بالجامعة البريطانية والمشرفين المرافقين لهم، ضمن مشاركات شركة مياه الشرب بالقاهرة مع مختلف المؤسسات الأكاديمية لإثراء العملية التعليمية، ولتعزيز التواصل مع مختلف الهيئات والمؤسسات التعليمية والجامعات الحكومية والخاصة.

تعقيم وتطهير مياه الشرب

من جهته، أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن محطة مياه روض الفرج من أقدم وأعرق محطات إنتاج المياه التابعة للشركة؛ إذ دخلت الخدمة عام 1903م، وكانت تعتمد على مياه الآبار الأرتوازية في بداية نشأتها.

وأوضح أن مساحة منشآت المحطة 25 فدانا، وتبلغ طاقتها التصميمية 850 ألف متر مكعب/ يوم، ويبلغ عدد المستفيدين من خدمات المحطة ما يقرب من 4 ملايين نسمة بمناطق السيدة زينب والأباجية وتلال زينهم وشبرا والخلفاوي والدراسة وبولاق أبو العلا والسيدة عائشة ورمسيس والاوبرا والعباسية والزاوية الحمراء والسبتية والزمالك.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية بمراحل إنتاج المياه بمحطة مياه روض الفرج، بداية من مأخذ المحطة، مرورا بمراحل المروقات والمرشحات وعنابر تعقيم المياه، ثم المعمل التابع للمحطة، للتعرف على مراحل تعقيم وتطهير مياه الشرب قبل وصولها للمواطنين.

رسائل نشر الوعي المائي

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، أن الشركة ترحب دائما بمثل هذا النوع من الأنشطة، التي تعد أحد وسائل نشر الوعي المائي وثقافة ترشيد استهلاك مياه الشرب، من خلال التعرف على الجهود المبذولة لتوفير كوب مياه صحي وآمن، لما له من أثر مباشر على صحة الفرد والمجتمع.

وأبدى الطلاب والمشرفين المرافقين في نهاية الزيارة، إعجابهم الشديد بالجهود التي تبذلها شركة مياه الشرب بالقاهرة، في سبيل توصيل مياه نقية لعملائها كافة، إضافة إلى أن الخدمات الهائلة في تطور وتجدد متواصل.