انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بالإسكندرية السبت.. 26 ألف طالب في 85 لجنة

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاستعدادات النهائية للامتحانات النظرية للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024، المقرر انطلاقها السبت المقبل، على أن تنتهي 6 يونيو المقبل.

وأكد محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أن مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية، أنهت استعداداتها للامتحانات النظرية للدبلومات الفنية، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

تجهيزات امتحانات الدبلومات الفنية في الإسكندرية

من جانبه، قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، إن عدد المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بالإسكندرية بلغ 26480 طالبا يؤدون امتحاناتهم أمام 85 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 41 لجنة للتعليم الصناعي و36 لجنة للتعليم التجاري و3 لجان للفندقي و5 لجان للزراعي، كما تم تجهيز 30 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية، منها 20 استراحة للرجال و10 استراحات للسيدات.

وشدد «أبو زيد» على ضرورة الالتزام بتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الصادرة في الكتب الدورية بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة، وذلك في إطار تكاتف الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات..

كما أصدر تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ومدير عام التعليم الفني وجميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا التواصل الفوري مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.