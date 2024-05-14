«تعليم الإسكندرية»: عصا إلكترونية لرصد الأجهزة الذكية في امتحانات الإعدادية

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023/ 2024، والمقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل، 18 مايو الجاري، وتنتهي الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

وأكد «الشريف»، أن مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، موجهًا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب.

وأشار الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى استخدام عصا إلكترونية للكشف عن الأجهزة الذكية مع الطلاب، عن طريق رؤساء اللجان في سابقة هي الأولى من نوعها في امتحانات الشهادة الإعدادية.

جاء ذلك على هامش عقده اجتماعا اليوم بحضور نادية فتحي وكيل المديرية، ومع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بالإسكندرية وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية.

104 آلاف طالب يؤدون الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وأوضح «أبو زيد»، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ (104113) طالبا يؤدون امتحاناتهم أمام (384) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و 10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب و10 لجان للمهني والتربية الخاصة.

وأوضح أنه تم إصدار تعليمات مشددة بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

تشكيل غرف عمليات للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وأشار «أبوزيد» إلى تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي.

محاذير امتحانات الشهادة الاعدادية بالإسكندرية

وأكد أنه تم التشديد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام بكافة التدابير الوقائية، وتوفير الأثاث اللازم، لافتًا إلى أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار، وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح، وإزالة أية معوقات، والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية، ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة ورصد الدرجات.