«تعليم الإسكندرية» بعد اكتشاف أخطاء في امتحان الجبر: منح الطلاب الدرجة كاملة

أصدر الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، قرارًا عاجلًا اليوم، بمنح الطلاب الدرجة كاملة على الأسئلة التي كان بها أخطاء مطبعية في امتحان مادة الجبر اليوم.

منح الطلاب الدرجة كاملة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه بعد مراجعة ورقة الأسئلة الخاصة بمادة الجبر التي كانت مقررة اليوم على طلاب الشهادة الإعدادية، جرى اكتشاف عدد من الأخطاء المطبعية، وحرصًا على مستقبل الطلبة سيتم احتساب الدرجة كاملة للطلاب، فليس لهم دخل في هذا الخطأ، ونطمئن الطلبة وأولياء الأمور.

غرفة العمليات تتابع بدقة

وأشار إلى أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تتابع كل ما يخص الامتحانات، ولن تسمح بأي خطأ يضر مصلحة أو مستقبل الطلاب، كما سيتم محاسبة المسؤولين عن هذه الأخطاء بشكل فوري وعاجل.