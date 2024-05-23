حملة تفتيشية مكبرة على مراكز الأشعة في بورسعيد

رصدت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببورسعيد، مخالفات داخل عدد من مراكز الأشعة الخاصة بالمحافظة، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة اليوم على جميع المراكز.

ووفق بيان، نظمت إدارة العلاج الحر، الحملة ‎بناءً على توجيهات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتحت إشراف الدكتور وليد فتحي عبدالمقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد برئاسة دكتور رامي الفرارجي، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمعاونة المكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة بوزارة الصحة بالمرور على جميع مراكز الأشعة الخاصة ببورسعيد.

قياس نسبة الإشعاع

وأعلن مدير إدارة العلاج الحر ببورسعيد، عن قيام الحملة بالمرور على 12 مركز أشعة خاص للتأكد من التراخيص وقياس نسبة الإشعاع الصادر من كل جهاز داخل هذه المراكز للتأكد من عدم وجود أي تسرب إشعاعي حفاظا على صحة المرضى والمترددين داخل هذه المراكز.

‎وأوضح الدكتور رامي الفرارجي أنه تم رصد بعض المخالفات، وعلى الفور نبه فريق التفتيش، المديرين الفنيين لمراكز الأشعة المخالفة، بضرورة تلافي تلك الأخطاء المذكورة حفاظا على صحة المترددين على تلك المراكز حتى لا نضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية.

استمرار حملات التفتيش

‎كما أكد «الفرارجي» على التزام إدارة العلاج الحر بمتابعة تطبيق المنشآت الطبية الخاصة للقوانين واللوائح المنظمة، واستمرار حملات التفتيش بشكل دوري للتأكد من التزام جميع المنشآت الطبية بالمعايير المطلوبة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.