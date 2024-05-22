أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024؛ إذ يعتمد اللواء عادل غضبان، محافظ الإقليم، النتيجة مساء اليوم، ويعلن أسماء العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية بعد أداء طلاب الامتحانات التي بدأت يوم 15 وحتى 21 مايو الجاري.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة بورسعيد

وأوضح الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة بورسعيد جاء فور الانتهاء من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية أمس.

الامتحان بنظام البابل شيت

وقال وكيل تعليم بورسعيد إن الامتحانات أجريت بنظام «البابل شيت» الورقة الإلكترونية التي تتيح التصحيح الإلكتروني وتم تطبيقه في بورسعيد كأول محافظة على مستوى الجمهورية منذ عدة سنوات وتمنع التدخل البشري في التصحيح لضمان حصول الطالب على حقه.

وصرح وكيل تعليم بورسعيد بأن 13840 طالبا وطالبة أدوا امتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد داخل 70 لجنة بينهم لجنة دمج لذوي الاحتياجات الخاصة.