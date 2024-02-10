«العلاج الحر» بالدقهلية تغلق 11 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال حملات مكثفة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تنفيذ إدارة العلاج الحر، حملات على المنشآت الطبية، ووجهت إنذارات لـ27 منشأة، وأغلقت 11 منشأة أخرى مخالفة.

حملات على المنشآت الطبية بمحافظة الدقهلية

وأشار إلى أنّ الحملات في محافظة الدقهلية، جاءت بناءً على تعليمات تكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة، والتصدي للمخالفات بتلك الأماكن.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أنّ فريق العلاج الحر مرّ على 125منشأة طبية، تشمل 34 عيادة، و37 مركزًا طبيًا ومعمل، من بينها 7 مراكز ومعمل دون ترخيص.

إغلاق 11 منشأة مخالفة

وأشار إلى أنّ الحملات، تمكنت من ضبط عدد من المنشآت والمخالفات التي جرى رصدها كالآتي:

- 5 منشآت دون ترخيص

- رصد 7 منشآت مخالفة لاشتراطات مكافحة العدوى

- توجيه 27 إنذارًا

- إصدار قرارات إغلاق لنحو 11 منشأة خاصة مخالفة.