محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.1%

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، بديوان عام المحافظة، وذلك بعد انتهاء الامتحانات ب 24 ساعة، لتكون محافظة بورسعيد هي المحافظة الأولى التي تعلن عن النتيجة، بحضور العشر الأوائل على مستوى المحافظة، والتي بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد85.1%.

تكرم العشر الأوائل بالشهادة الإعدادية

وكرم محافظ بورسعيد، العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية على مستوى محافظة بورسعيد، خلال احتفالية أقيمت بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام لمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، وقيادات التعليم بالمحافظة، ومديري الإدارات التعليمية، وأولياء الأمور، وقدمت الاحتفالية سماح الجوهري.

شهادات تقدير و مبلغ مالي للأوائل

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، وأولياء الأمور، وأهدى للطلاب العشر الأوائل شهادات تقدير ومبلغ مالي، تقديرا لهم على التفوق الذي حققوه، مشيرا إلى أن بورسعيد باتت المحافظة الأفضل على مستوى الجمهورية في ملف التعليم، وذلك بعد ما تحقق من نجاحات كبيرة.

وأوضح المحافظ أن نسبة النجاح بلغت 85.1% وعدد الطلاب والطالبات 13844، مشيرا إلى أن المدارس التي حققت نسب نجاح 100% هي المدارس التي كانت نسبه حضور الطلاب بها مرتفعة، لافتًا إلى ارتفاع نسبة النجاح باللغة العربية واللغة الإنجليزية وانخفاض نسبة النجاح بمادتي العلوم والرياضيات، موضحًا أن عدد الطلاب الذين حصلوا على مجموع 85% حتى 90% هم 4821 طالبًا، بينما الطلاب الذين حصلوا على مجموع بنسبة 90% حتى 100% هم 2195 طالبا.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة ذاخرة بأبنائها الطلاب المتفوقين بفضل أسرهم والقائمين على منظومة التعليم، مؤكدًا ضرورة عدم الاعتماد على الدروس الخصوصية، وتحصيل المذاكرة من الكتاب المدرسي، والحضور اليومي للمدرسة كونها أمور هامة وضرورية لتفوق الطالب.

و قدم المحافظ الشكر إلى أولياء الأمور على توفير الأجواء المناسبة للطلاب للتفوق والإبداع وإعلاء قيمة العلم والتعلم، مطالبًا الأوائل بالحفاظ على هذا التفوق للوصول للقمة حفاظًا على مستواهم ناصحًا إياهم بالتمسك بالأخلاق الإيجابية بجانب العلم، مقدمًا التهنئة إلى أبنائه المتفوقين، متمنيًا لهم دوام التفوق والاجتهاد وتحقيق ما يتمنوا مستقبلًا، معربا عن فخره بوجوده مع الأوائل أبناء بورسعيد.

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير لجميع الطلاب وأولياء الأمور لمديري المدارس ومديري المديريات والمعلمين والمعلمات، موجها الشكر لأستاذة هاله عبد السلام، والدكتور أكرم حسن، والدكتور محمد عبد التواب علي دورهم في النهوض بالعملية التعليمية ومنظومة التعليم بمحافظة بورسعيد وكل من أسهم في تقدم ونجاح الطلاب.