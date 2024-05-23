«حياة كريمة» بمطروح تطلق مراجعات للثانوية العامة على مدار يومين

انطلقت فعاليات المراجعات النهائية للثانوية العامة، من خلال القوافل التعليمية المجانية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع محافظة مطروح، للعام الحادي عشر على التوالي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل».

مواجهة الدروس الخصوصية

وأكد الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به القيادة السياسية لتقديم الدعم الكامل للمواطنين في قرى حياة كريمة لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وترسيخ القيم والأخلاق الإيجابية ومواجهة الظواهر السلبية التي تعوق تقدم الوطن، وهو ما دفع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ القوافل التعليمية مرتين كل عام دراسي، في كل فصل دراسي، داخل المحافظات ومنها مطروح.

مواعيد المراجعات النهائية

وأوضح أن المراجعات النهائية يتم تنفيذها على مدار يومي الخميس والجمعة 23 و24 مايو الجاري، في قاعة العمد والمشايخ بمطروح ومسرح مديرية الشباب والرياضة، ومن الممكن إضافة قاعات جديدة في حالة تطلب ذلك لتقسيم الطلاب.