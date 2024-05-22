وزير التعليم: تدريب المعلمين المتخصصين في تدريس مناهج الثانوية العامة

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروبرت جينكنز المدير العالمي للتعليم وتنمية قدرات المراهقين بمنظمة اليونيسف، على هامش المنتدى العالمي للتعليم 2024 بلندن، لبحث أوجه التعاون في دعم البرامج التعليمية.

تطوير منظومة التعليم المصري

أشاد وزير التربية والتعليم خلال اللقاء، بجهود منظمة اليونيسف كشريك ضخم للوزارة في تطوير منظومة التعليم المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للنشء، خاصة من هم في مرحلة الطفولة المبكرة.

ووجه الوزير الشكر لمنظمة اليونيسف، على التعاون المثمر والفعال مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عدة مجالات، ومن بينها تطوير الاستعانة بخبرات المنظمة في إعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية المطورة.

وأوضح «حجازي» أن الوزارة انتهت من إعداد الخطة الاستراتيجية 2024 / 2029، من خلال تحليل لقطاع التعليم، واحتساب الفجوة التمويلية، وفي ضوء دراسة التحديات، تم بناء الخطة الاستراتيجية التي تتوافق مع برامج الحكومة الثلاثة، وهي بناء الإنسان المصري، والتشغيل، وحماية الأمن، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة، وتوجه الدولة المصرية، لأهمية امتلاك الطلاب لمهارات وجدارات تؤهلهم لسوق العمل المتغير.

وأوضح أن الوزارة لديها 3 أهداف استراتيجية، وهى الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، مشيرا إلى أن انضمام مصر للشراكة العالمية للتعليم GPE، جاء كخطوة داعمة لجهود الوزارة، في تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تهتم بمواصفات الخريج المواكب للتطور التكنولوجي العالمي والثورة الرقمية، لتكون مواصفاته مناسبة لسوق العمل ووظائف المستقبل، مؤكدا اشتراك المعلمين والطلاب فى أداء المواد التعليمية الرقمية، مشيرًا إلى أنه لم يعد المعلم ملقنا للتعليم، لكن موجها للتعلم، فضلًا عن التركيز على نواتج التعلم الكبرى، وحل المشكلات والإعداد الشامل للطلاب.

كما لفت الوزير، لامتلاك مصر قنوات ومنصات تعليمية، معربا عن اهتمامه بالتعاون مع اليونسيف في بناء قدرات المختصين فى إعداد مواد تعليمية رقمية، واستخدام برامج الذكاء الاصطناعي في إنتاج هذه المواد، بجانب تدريب المعلمين المتخصصين فى تدريس مناهج الثانوية العامة، فضلًا عن اهتمام الوزارة بعمل حقائب تدريبية وكتيبات تحتوي على الميثاق الشرفى فى مجال التعاون مع التكنولوجيا.

ورحب روبرت جينكنز المدير العالمي للتعليم وتنمية قدرات المراهقين بمنظمة اليونيسف بالتعرف على خطة الوزارة في التحول الرقمي في التعليم، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر رائدة في هذا المجال على مستوى العالم، كما أن مصر تعد نموذجًا يحتذى به في مجال تطوير التعليم.

وشهد اللقاء مناقشة تعزيز سبل الدعم لجودة التعليم المصري بالتركيز على تحسين المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب فى الصفوف الأولى، فضلًا عن التقييم الوطنى للصف الرابع والأول الإعدادى.