طلاب أقدم جامعة ببرلين يرفعون الشال الفلسطيني في وجه الشرطة الألمانية

بعد ساعات من دعوة وزارة الخارجية الفلسطينية حكومة دولة ألمانيا الاتحادية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، على غرار أيرلندا وإسبانيا والنرويج، خرج طلاب مناصرون للقضية الفلسطينية في اعتصام، رافعين الشال الفلسطيني بألوان الأحمر والأبيض والأسود وعلم فلسطين بجامعة هومبولت أقدم جامعة في العاصمة الألمانية برلين، حيث بدأت الدراسة في الجامعة عام 1810.

وقفة طلابية لدعم فلسطين

ووقف الطلاب على الرصيف في العاصمة الألمانية صباح اليوم الخميس رافعين الشال الفلسطيني في وجه الشرطة الألمانية التي نفذت فض للتجمعات الطلابية والمؤتمرات المؤيدة لفلسطين، في انحياز لدولة إسرائيل بل تطور الأمر إلى وضع بند في القانون الألماني يشترط سؤال المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية بأحقية وجود دولة إسرائيل، بحسب «تليفزيون فلسطين».

ميدانيا في الحرب، اندلع حريق في «إيليت هشاحر» في الجليل بعد استهدافها برشقة صاروخية من جنوب لبنان قبل قليل فيما دوت صافرات الإنذار حيث تم إطلاق 30 صاروخًا من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى واعتراض بعضها، فيما تم إصابة جندي إسرائيلي من كتيبة «نيتساح يهودا» بجراحٍ خطيرة خلال الاشتباكات في بيت حانون مساء الأربعاء.

حرب لا تتوقف

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.