عضو بـ«النواب»: إغلاق إسرائيل معبر رفح انتهاك صارخ لحقوق الإنسان 

أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، تأكيد حماس أن معبر رفح كان وسيبقى معبرا فلسطينيا مصريا، وأن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن إغلاقه.

إغلاق إسرائيل معبر رفح انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان

وقالت موسى، في تصريحات صحفية لها، إن الاحتلال الإسرائيلي المسؤول الأول عن إغلاق معبر رفح وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضحت أنّ إغلاق معبر رفح يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وخاصة أنه يمثل شريان الحياة الأساسي لأهلنا في قطاع غزة، وهو بوابة العبور الرئيسية للعلاقات الأخوية والتعاون الوثيق بين الشعبين الفلسطيني والمصري.

المجتمع الدولي والضغط على إسرائيل لفتح المعبر

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني والعربي والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية دون قيود، بما في ذلك معبر رفح، لضمان حرية الحركة والتنقل للمواطنين الفلسطينيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية اللازمة للحياة اليومية.