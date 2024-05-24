10 نصائح للتخلص الآمن من المخلفات وتجنب حرقها.. تفاصيل

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الدخان الناتج عن الحرق، قد يتسبب في تهيج العينين والأنف والحنجرة، والطفح الجلدي والغثيان والصداع، وإتلاف الرئتين والتسبب في صعوبات التنفس، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، والربو والتهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة.

كيف تتخلص من المخلفات بآمان؟

أشار المركز في تقرير نشره على «فيسبوك»، إلى تأثير الحرق المكشوف للقمامة على البيئة والمناخ، من خلال الانبعاثات الدفيئة، التي بدورها ترفع درجات الحرارة، وتؤدي للاحتباس الحراري، وبالتالي التداعيات السلبية على إنتاجية الأراضي الزراعية من المحاصيل، وزيادة معدلات الجفاف والتصحر، والأحداث المناخية الجامحة، فيمكن التخلص الآمن من المخلفات، وتجنب حرقها من خلال اتباع ما يلي:

- ابتعد تمامًا عن الحرق المكشوف للنفايات، ويمكنك الاستفادة من إعادة تدوير النفايات المنزلية، خاصة البلاستيكية.

2- استخدم بدائل البلاستيك من أجل تقليل النفايات، من خلال استخدام أدوات مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، واستخدم الأكواب الحرارية بدلاً من البلاستيكية.

3- افصل النفايات المنزلية، وقسمها إلى نفايات غذائية وبلاستيكية، وطبية وإلكترونية، وغيرها من أنواع النفايات.

4- جمع النفايات الطبية في أكياس منفصلة عن القمامة العادية، وكذلك الحال بالنسبة للنفايات الإلكترونية.

5- بإمكانك التواصل مع الشركات المتخصصة في إعادة تدوير النفايات المنزلية - تبعًا لأنواعها - لضمان التخلص الآمن منها، ويمكن تحقيق عائد مادي من خلال ذلك.

6- بإمكان المزارعين فصل المخلفات الزراعية والحيوانية عن المواد البلاستيكية والمبيدات، ومختلف النفايات غير العضوية الأخرى.

7- تجنب الحرق المكشوف للنفايات الزراعية، وبدلاً من ذلك يمكنك استخدام الفضلات العضوية كسماد لتحسين نوعية التربة، أو كغطاء للأرض، أو تحويلها إلى غذاء للحيوانات.

8 - تجنب تماما إلقاء أي نوع من النفايات في المجاري المائية أو التخلص منها في الأماكن غير المخصصة لها؛ فذلك يُحدث أضرارا جسيمة للمجرى المائي، والأحياء المائية، والإنسان.

9- بإمكانك كمزارع الاستفادة من القروض بشروط ميسرة من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوق التنمية المحلية وبنك التنمية والائتمان الزراعي لشراء الآلات والمعدات اللازمة لتقطيع وفرم المخلفات الزراعية وكبسها.

10- يمكنك المشاركة في حملات التوعية التي تقوم بها الجهات المعنية بشأن التخلص الآمن من النفايات المنزلية أو الزراعية أو الطبية.