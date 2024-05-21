وزير التنمية المحلية: إنشاء 332 مجمعًا خدميًا في قرى «حياة كريمة»

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن مجمعات الخدمات الحكومية في محافظات المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»، بلغ عددها نحو 332 مجمعا، وجرى الانتهاء من إنشائها، ويجرى العمل توفير الأثاث وتوصيل المعدات والأجهزة للجهات الموجودة في تلك المراكز.

مجمع خدمات زفتى

جاء ذلك خلال تفقده مجمع الخدمات الحكومية بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتي، بمحافظة الغربية، وهو ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذي تم إنشاؤه على مساحة 465 مترا مربعا بتكلفة 10 ملايين جنيه، ويتكون من 3 طوابق، ويضم مقرات لـ(المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي).

وحرص وزير التنمية المحلية، على الاطمئنان من الانتهاء من موعد تشغيل مجمع الخدمات لاستقبال المواطنين والاستفادة من الخدمات التي سيتم تقديمها لهم، كما اطمأن الوزير كذلك على الدورات التدريبية التي حصل عليها العاملين في مجمع الخدمات، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير التدريب والتأهيل اللازم لجميع الكوادر البشرية التي ستعمل في كافة مجمعات الخدمات الحكومية بقرى «حياة كريمة».