«القاهرة الإخبارية»: المنظومة الصحية خرجت عن الخدمة بالكامل في غزة

قال يوسف أبو كويك مراسل قناة القاهرة الإخبارية إنّ الاحتلال الإسرائيلي أطبق طوقًا وحصارًا شاملًا على منطقة مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وإخراج المنظومة الصحية بأكملها عن الخدمة بعد حصار دام لـ5 أيام في محيط مشفى العودة بعدما اُستهدفت وتحديدُا الطابق الأخير فيها من قبل المدفعية الإسرائيلية.

وأضاف مراسل القناة الإخبارية خلال رسالة على الهواء ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامي حساني بشير، أنّ آيات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المشفى وأجبرت الطواقم الطبية بالنزوح باتجاه المنطقة الغربية فيما جرت عمليات تحقيق ميدانية مع الطواقم الطبية.

وتابع أنّ قوات الاحتلال حاصرت مشفى كمال عدوان وأخرجته عن الخدمة بعدما اُستهدف قسم الطوارئ بمدفعية وأجبرت الطواقم الطبية على إخلائه، مؤكدًا أنه لا يوجد مشفى الآن في المنطقة الشمالية أو غزة تستطيع التعامل مع المرضى.

واستطرد: «ما جرى في جباليا من عدوان في يومه العاشر، هو دمار واسع عن آليات إسرائيلية وصلت إلى المنطقة الغربية، وأُخرج النازحون من آخر مراكز الإيواء التي كانت تقع غرب المخيم، بعدما كان التركيز الإسرائيلي على المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية».