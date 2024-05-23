سفير فلسطين السابق بالقاهرة يرد على مزاعم CNN: نتنياهو أفسد الهدنة

قال بركات الفرا السفير الفلسطينى السابق بالقاهرة، إنّ ما نشرته شبكة «CNN» الأمريكية في تقرير لها بشأن تغيير مصر بنود مقترح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل غير صحيح وغير دقيق بالمرة، فمن المستحيل أنّ تُجري مصر تعديلات في الاتفاقية دون إبلاغ جميع الأطراف، وما تم تناوله زائف ومرتبط بتفاصيل حساسة، خصوصاً أن المفاوضات كانت في طريقها إلى الحل والوصول إلى نتائج إيجابية.

وأضاف «الفرا» لـ«الوطن» أنّ من أفشل المفاوضات هو بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لرغبته في مواصلة الحرب على غزة، ويختلف هو ومجلس الحرب الإسرائيلي، مع ما يريده أهالي المحتجزين خاصة رغبتهم في إجراء انتخابات مبكرة.

الوساطة المصرية جاءت بعد إلحاح متواصل لخبرتها

وقبل ساعات، خرجت شبكة «CNN» الأمريكية تزعم في تقرير لها أن 3 مصادر مطلعة على المفاوضات، قالت إن مصر غيَّرت بنود مقترح وقف إطلاق النار الذى وقَّعت عليه إسرائيل، ما أدى في النهاية إلى إحباط صفقة كان من الممكن أن تطلق سراح الرهائن الإسرائيليين وفلسطينيين، وتحدد مساراً لإنهاء القتال مؤقتاً في غزة، وهو ما نفته المصادر مطلعة، رافضة هذه الادعاءات التى لا أساس لها من الصحة، والتى تهدف إلى تشويه دور مصر في المحادثات بشدة وبشكل قاطع، مؤكدة أن مصر لم تغير شروط اتفاق وقف إطلاق النار بعد الموافقة الأولية عليها من قبل الأطراف المعنية.

وعقب انتشار تلك الإدعاءات، أعرب مصدر رفيع المستوى عن استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى جهودها المبذولة على مدار الأشهر الماضية، للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة ووقف نزيف دماء الأبرياء في القطاع، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية».

لعبة اتهام الوسطاء بالانحياز

وقال المصدر إنّ بعض الأطراف تمارس لعبة اتهام الوسطاء بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة، فتارة يتهم قطر، وتارة يتهم مصر، للتهرب من قراره بوقف إطلاق النار، مؤكداً أن ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بالقطاع جاءت بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور، نظراً لخبرتها وقدرتها وحرفيتها في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة.

وأضاف المصدر: «من الغريب استناد بعض وسائل الإعلام لمصادر تطلق عليها مطلعة، ونتحدى إذا كان بالإمكان نسب ما تم نشره إلى مصادر أمريكية أو إسرائيلية رسمية محددة».

وأوضح أن المصادر المجهولة التى استندت إليها الشبكة في تقريرها المرتبط باتفاقية وقف إطلاق النار ليست موثوقة، والمعلومات المقدمة غير دقيقة وغير مدعومة بأدلة ملموسة، وأن مصر تعمل بتنسيق وثيق مع جميع الشركاء الدوليين لضمان نجاح المحادثات، وتحقيق نتائج إيجابية للجميع.

وأكدت المصادر أن القاهرة كانت ولا تزال وسيطاً نزيهاً وملتزماً بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتعمل بشكل دائم على تحقيق مصالح جميع الأطراف وضمان سلامتهم وأمنهم، مشددة على ضرورة أن تتحرى وسائل الإعلام الدقة في نقل الأخبار، والتأكد من مصداقية مصادرها قبل نشر تقارير تؤثر سلباً على جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.