مراسل «القاهرة الإخبارية» بواشنطن: قيام دولة فلسطين بالتفاوض وليس بمشروعات قوانين

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يرى أن حل الدولتين يأتي بالتفاوض وليس باعتراف أحادي الجانب، وهذا ليس تقليلا من خطوة الدول الأوروبية الثلاث بالاعتراف بدولة فلسطين، لكنه تحديد لوجهة النظر الأمريكية، والمسار الأمريكي الذي تتخذه لإعلان الدولة الفلسطينية.

عضوية كاملة لدولة فلسطينية

أضاف «جبر» خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا المسار أعلن عنه بشكل مفصل سابقا، فخلال التصويت في مجلس الأمن على عضوية كاملة لدولة فلسطينية، واستخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» بحق هذا المشروع، قالت حينها إن قيام الدولة الفلسطينية لا يتم من خلال مشروعات قوانين في المنظمات الدولية، أو في مجلس الأمن، وإنما يتم من خلال التفاوض، ويجب أن يكون حاضرا في الجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى أن شرطا أساسيا للولايات المتحدة، أن يتم إعلان الدولة الفلسطينية من خلال التفاهم والتعاون، والاتفاق مع إسرائيل أو بين إسرائيل والفلسطينيين، وبعض دول المنطقة التي تكون شريكة في هذا القرار، لأن واشنطن ترى أن هناك إجراءات محددة يجب أن تتم أولا، لقيام الدولة الفلسطينية من بينها إصلاح السلطة الفلسطينية.