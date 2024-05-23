باحثة سياسية: مصر تعي خطورة المخططات الإسرائيلية لتهويد فلسطين

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنّ الدولة المصرية تعي المخططات الإسرائيلية بشكل كبير، ولا سيما مخططها لتهويد الأرض الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وهو ما ظهر في إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت عن إلغاء قانون فك الارتباط الذي يضمن مفهوم حل الدولتين.

مصر وضعت القضية الفلسطينية على أجندة العالم

وأشارت خلال مداخلة في برنامج هذا الصباح، المُذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، إلى أن ذلك يمكن إرجاعه إلى عدد من التغيرات العالمية التي كان لمصر دور كبير من خلال التعاطي مع القضية الفلسطينية ووضعها على طاولة وأجندة العالم سواء الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة، واتخاذ إجراءات تدعم القضية الفلسطينية.

مساندة القضية الفلسطينية

وأوضحت أن مصر تساند القضية الفلسطينية منذ بداية العداون الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، إذ قدمت حوالي 80% من قيمة المساعدات الداخلة إلى قطاع غزة، كما أنها فتحت معبر رفح منذ اليوم الأول للأزمة، وكذلك مطار العريش لاستقبال كل المساعدات الدولية ومرورها إلى القطاع، وضغطت دوليا في محاولة لإجبار الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات بأمان إلى الجانب الفلسطيني.