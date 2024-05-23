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خبير عسكري: عملية اجتياح جنوب لبنان ستكلف إسرائيل ميزانية ضخمة

كتب:

شريف سليمان
02:07 م | الخميس 23 مايو 2024
جيش الاحتلال

جيش الاحتلال

قال العميد أكرم سريوي، خبير عسكري، إن الاستراتيجية الإسرائيلية بنيت على مزيد من التصعيد، وعلى الاستمرار في الحرب على غزة، فالاحتلال الإسرائيلي لا يريد حلولا سلمية، سواء في غزة أو جنوب لبنان، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتمد على سياسة الغموض، وإضاعة الوقت، والاستمرار في الحرب.

وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجانب الإسرائيلي يبدو أنه يخطط إلى التمهيد لفتح الجبهة الجنوبية بشكل كبير، لكن يريد بداية أن ينهي عملياته في غزة كي يتفرغ في عملياته بجنوب لبنان.

عمليات الاجتياح البري في لبنان ليست نزهة

وأكد أنه ليس المرة الأولى التي يهدد فيها العدو الإسرائيلي باجتياح لبنان، لكن يعلم أنه يعجز عن ذلك، وعمليات الاجتياح البري في لبنان ليست نزهة، منوها بأن الجانب الإسرائيلي يستطيع أن يقصف أو يدمر أو يستخدم القوات الجوية، ولديه تفوق في الأسلحة، لكن إذا دخل بالبر سيكون مكلفا جدا، لأن منطقة جنوب لبنان هي منطقة جبلية وعرة، ولا تستطيع حرية حركة للآليات في المنطقة.

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