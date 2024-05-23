الفصائل الفلسطينية تستهدف 3 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في مخيم جباليا

أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا توضح فيه استهداف 3 دبابات من نوع «ميركافا 4» بقذائف «الياسين 105»، في محيط عمارة حبوب وشارع مدارس البنات في مخيم جباليا شمال القطاع، بحسب «تليفزيون فلسطين».

تحدي الاحتلال الإسرائيلي

وتابعت الفصائل في بيانها الصادر صباح اليوم الأربعاء:«نتحدى الاحتلال الإسرائيلي أن يكشف ما حصل مع القوة الخاصة التي استدرجناها إلى أحد المنازل المفخخة بالعبوات المعدة مسبقة، وكيف سحبوا أشلائهم منها».

حرب لا تتوقف

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.