رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبدالعزيز سلامة
11:59 م | الخميس 23 مايو 2024
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يشتهر مواليد برج العذراء بسعيهم الدائم إلى تطوير الذات، فهم يحبون النظام، ويكرهون الإهمال والتساهل، رغم أنهم اجتماعيون ودودون، لكنهم كثيرو الإزعاج لمن حولهم.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج الفلكية.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 24-5-2024 على الصعيد المهني

على الصعيد المهني، ينصحك الخبراء بأنَّ تأخذ قسطًا من الراحة، فهذا الأمر سوف يجدد نشاطك، ويعيد التركيز إلى ذاكرتك، ويساعدك على التخفيف من حدة التوتر.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 24-5-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فمن الأفضل أنَّ تختار الشريك الذي يتوافق شخصه مع شخصك، وحاول أن تمارس بعض الأنشطة الرياضية حتى تخرج من أي شيء قد وقعت فيه.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الجدي الخميس 23-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. كن لطيفا مع نفسك

حظك اليوم برج الدلو الخميس 23-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. لا تتردد

حظك اليوم برج القوس الخميس 23-5-2024 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الخميس 23-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. عبّر عن أفكارك
بقلم عبدالعزيز سلامة