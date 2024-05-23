هل يتم السماح لطلاب الثانوية العامة بدخول الامتحانات بورقة بيضاء؟.. التعليم ترد

أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي سؤال طلاب الثانوية العامة 2024 وأولياء الأمور، هل يتم السماح بدخول الطلاب امتحانات الثانوية العامة بورقة بيضاء لاستخدمها في حل الإجابات وخاصة في المواد العلمية.

ممنوع لطلاب الثانوية العامة 2024 دخول لجنة الامتحان بورقة بيضاء

وأكّدت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، أنَّه يمنع منعا باتا على طلاب الثانوية العامة 2024 دخول لجنة الامتحان بورقة بيضاء ويوجد مسودة في كراسة الأسئلة يمكن للطالب استخدامها.

الثانوية العامة 2024

وكانت وزارة التعليم أطلقت خدمة لطلاب الثانوية العامة 2024، للرد علي التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالطلاب استعدادًا لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والمقرر أن تنطلق يوم 10 يونيو بالمواد الغير مضافة للمجموع.

وذكرت أنه حرصا من الوزارة على التفاعل مع طلاب الثانوية العامة، سيتم استقبال كل استفسارات والأسئلة حول امتحانات الثانوية العامة من خلال التعليقات على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم.