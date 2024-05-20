«التعليم» تتيح خدمة جديدة للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة 2024

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خدمة لطلاب الثانوية العامة، استعدادًا لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والمقرر أن تنطلق يوم 10 يونيو بالمواد الغير مضافة للمجموع.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وذكرت الوزارة التربية، في بيان، اليوم الاثنين، أنه حرصا من الوزارة على التفاعل مع طلاب الثانوية العامة، سيتم استقبال كافة استفسارات والأسئلة حول امتحانات الثانوية العامة من خلال التعليقات على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم عبر هذا الرابط.

وتعهدت بالرد على جميع الاستفسارات التي سوف ترد إليها عبر الصفحة الرسمية لها على موقع «فيسبوك»، داعية الطلاب إلى عدم التردد في إرسال استفساراتهم عن امتحانات الثانوية العامة 2024.