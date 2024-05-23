«التعليم»: تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 الأسبوع المقبل

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة، ومقار اللجان، عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم، الأسبوع المقبل.

أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن إتاحة الاستعلام سيكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، من خلال إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الموحد للطالب الراغب في الاستعلام والرقم السري.

خطوات الاستعلام عن أرقام الجلوس

ويمكن الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 ولجان المقار الامتحانية التي سيؤدي فيها الطلاب الامتحانات، كالتالي:

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مراكز المعلومات».

- الضغط علي أرقام جلوس ومقار لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك.

- في حالة لم يكن لديك بريدك الإلكتروني يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي من خلال التالي:

- الضغط على إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

- اختيار حساب الطالب.

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة كود الطالب.