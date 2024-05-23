التعليم تكشف مواصفات امتحان الإنجليزية للثانوية العامة: لا تغيير في المقالي

أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية الثانوية العامة 2024 بنفس مواصفات العام الماضي دون تغيير، موضحة أنَّه لا يوجد تغيير في المقالي وسيكون مثل العام الماضي.

استفسار أسئلة الثانوية العامة 2024

كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنَّه حرصًا منها على التفاعل مع الطلاب، فإنها سوف تستقبل كل استفساراتهم وأسئلتهم حول امتحانات الثانوية العامة2024.

وتعهدت وزارة التعليم بالرد على جميع الاستفسارات التي سوف ترد إليها عبر الصفحة الرسمية لها على موقع فيسبوك، داعية الطلاب إلى عدم التردد في إرسال استفساراتهم.