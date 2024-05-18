وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة مطابقة للعام الماضي وخالية من الألغاز

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعمال امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، حيث يؤدي بها 591 طالبة بالصف الثاني الثانوي، و660 طالبة بالصف الأول الثانوي.

واستهل الوزير والمحافظ جولتهما داخل المدرسة بتفقد عدد من لجان الصف الثاني بالمدرسة أثناء امتحان مادة اللغة العربية على التابلت، حيث اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة، كما اطمأن أيضا على عدم وجود أية مشكلات واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحانات من خلال التابلت.

تقديم المراجعات النهائية لشهادة الثانوية العامة

وأكد «حجازي»، أن الوزارة معنية بتقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب، لذا قامت بالعديد من الإجراءات التي تستهدف التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، ومنها تقديم المراجعات النهائية لشهادة الثانوية العامة، موضحا أنها حققت المستهدف منها، مشيدا بما شاهده اليوم من الإقبال الشديد عليها من الطلاب فضلا عن حرية اختيار الطلاب للمعلمين.

وزير التعليم: الامتحانات ستكون منضبطة

وشدد على اهتمام الوزارة بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشددا على أن الامتحانات ستكون منضبطة وتأتي مطابقة للمواصفات الامتحانية للعام الماضي، وخالية من التعقيد والألغاز، مضيفا أن الوزارة أنتجت فيديو توضيحيا لطريقة كتابة البيانات والإجابة بالبابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، موجها الطلاب بالاهتمام ومراعاة الدقة في كتابة البيانات بورق الإجابة.

من جانبه، أشاد محافظ بورسعيد بالإقبال الكبير من الطلاب وتقديم المعلمين الخدمة المتميزة في هذه القوافل التعليمية، كما وجه الشكر لوزير التربية والتعليم لمساهمته في توفير هذه القوافل التعليمية في المحافظة، كما قدم الشكر لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة والمعلمين لجهودهم لإنجاح هذه المنظومة، مثمنا دور مؤسسات المجتمع المدني لتعاونها القوي مع المحافظة ومديرية التعليم.