نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الدراسات العليا «صور»

تفقّد الأستاذ الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا، كلية الدراسات العليا للتربية؛ لمتابعة سير الامتحانات بالكلية.

والتقى السعيد الطلاب داخل لجان الامتحانات، بصُحبة الدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والدكتور أشرف بهجت وكيل الكلية للدراسات العليا.

جودة إدارة أعمال الامتحانات والكنترولات

وأشاد نائب رئيس الجامعة، بجودة إدارة أعمال الامتحانات والكنترولات بالكلية، ودقة الإجراءات المُتّبعة لضمان نجاح عملية الاختبارات.

انتظام الامتحانات بجامعة القاهرة

وفى السياق نفسه، أعلنت جامعة القاهرة أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، انتظمت بعدد من الكليات المختلفة وفقا للجداول الدراسية والخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي شدد على ضرورة الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الترم الثاني في أسرع وقت، وضرورة تصحيح أوراق إجابات الطلاب أولا بأول عقب كل امتحان.

يشار إلى أنه وفقًا للتصنيف الإنجليزي «كيو إس» للتخصصات، جاءت جامعة القاهرة ضمن 251 جامعة عالمية راقية في قطاع تخصصات الآداب والعلوم الإنسانية.