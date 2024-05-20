رئيس جامعة القاهرة: فتحي سرور صاحب بصمة ومدرسة بحثية مرموقة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الدكتور فتحي سرور يعد قامة كبرى في القانون، لافتا إلى أن الراحل خلال توليه منصب نائب رئيس جامعة القاهرة، كان له دور فعال في التطوير، وكانت لديه حكمة وقدرة وعبقرية في إدارة البرلمان المصري، وهو رجل دولة من طراز رفيع، وينتمي لتراب الوطن، وجمع في تجربته عدد من التجارب المختلفة بين النيابة العامة والأستاذ الجامعي، بجانب العمل البرلماني.

تأبين الراحل فتحي سرور

أضاف «الخشت» خلال إلقاء كلمته في حفل تأبين الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، بحضور عدد من قيادات المجتمع المصري، أن الراحل استطاع إنشاء مدرسة بحثية متميزة في القانون المصري، وأن كتبه مرجعا قانونيا كبيرا لجميع العاملين في السلك القانوني، بجانب عبقريته في أن تكون له محبة وتقدير لدى الجميع، وهي بمثابة معادلة صعبة التحقيق.

وأشار إلى أن الراحل يحظى بتقدير خاص من الجميع، وخلال جنازته شارك المئات من داخل مصر ومن خارجها، وكان له بصمة وصاحب مدرسة بحثية مرموقة.