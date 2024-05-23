لجان البرلمان العربي تختتم اجتماعاتها بالقاهرة تمهيدا لعقد الجلسة العامة

اختتمت اليوم بالقاهرة، أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة الأربع برئاسة معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، وذلك تمهيدًا لعقد الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر انطلاقها يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

متابعة مستجدات الأوضاع في المنطقة والتفاعل معها

ناقشت لجان البرلمان العربي، تطورات ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والتشريعية في المنطقة العربية، انطلاقًا من حرص البرلمان العربي على متابعة مستجدات الأوضاع في المنطقة والتفاعل معها، بما يخدم حماية المصالح العربية والمساهمة في تحقيق الاستقرار والنمو والتكامل في الوطن العربي، كجزء من تطوير أدوات منظومة العمل العربي المشترك، وبما يسهم في حماية وصيانة الأمن القومي العربي، كما استعرضت اللجان رؤى برلمانية لحلحلة الأزمات الراهنة وكذلك مشاريع القوانين التي يعكف البرلمان العربي على إعدادها، تمهيدًا لاعتمادها من الجلسة العامة.

الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال

واستعرضت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، آخر التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وتقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2023م.

كما ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عدد من التقارير والموضوعات، منها مقترح البرلمان العربي بإعداد الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، وقانون تنظيم مكافحة خسائر سلاسل الإمداد الغذائي (فقد وهدر الطعام).

الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي

وناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، عدد من الملفات المطروحة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الاجتماع المشترك مع رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، للتشاور وتبادل وجهات النظر بشأن سبل التنسيق والتعاون بين اللجنتين، إضافة إلى تقرير اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بالإشراف على إعداد قانون مكافحة التنمر في العالم العربي، والمسودة الثانية لمشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي عن العام 2023م.

فيما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، وترتيبات إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، كما استعرضت اللجنة مستجدات تنظيم ندوة حماية القيم المجتمعية في العالم العربي، وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2023م.